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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس عمداء جامعة المنوفية يناقش الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

ترأس الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماع مجلس العمداء، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي "أون لاين"، بحضور الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتورة غادة علي حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية، ومتابعة استعدادات الجامعة للعام الجامعي الجديد، واستعراض مستجدات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة. 

واستهل رئيس الجامعة الاجتماع بتقديم التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو، كما هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة صدور قرار تكليفه بتولي مهام القائم بأعمال وزير الثقافة إلى جانب مهام منصبه، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

كما هنأ رئيس الجامعة جميع منسوبي الجامعة بالتقدم الذي حققته جامعة المنوفية في تصنيف Times Higher Education Impact Rankings 2026 بعد تقدمها 200 مركز عالميًا، ووجودها في الفئة (601–800) عالميًا، والمركز السابع عشر بين الجامعات المصرية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس نجاح استراتيجية الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وقدم المجلس التهنئة لكل من ياسر رمضان الخشات بمناسبة تكليفه للقيام بعمل أمين معهد الأورام، وبهاء أحمد الفقي بمناسبة تكليفه للقيام بعمل مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمستشفيات معهد الكبد القومي، متمنيًا لهما التوفيق في أداء مهامهما الجديدة.

ووجّه الدكتور أحمد القاصد بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة والتطوير بكليات الجامعة، والمدن الجامعية، والمدرجات والقاعات الدراسية خلال الإجازة الصيفية، مع الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية والخطط الزمنية، واستكمال جميع الاستعدادات الخاصة بأعمال التنسيق واستقبال الطلاب الجدد، بما يضمن انتظام الدراسة منذ اليوم الأول من العام الجامعي الجديد. 

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها توفير بيئة تعليمية متكاملة وآمنة تواكب معايير الجودة، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين جميع القطاعات والكليات لإنهاء الاستعدادات قبل بدء الدراسة، والاستمرار في تطوير البنية التحتية والخدمات التعليمية والرقمية، بما يسهم في تقديم تجربة جامعية متميزة للطلاب، ويعزز تنافسية الجامعة محليًا ودوليًا. 

وأكد الدكتور أحمد القاصد، استمرار العمل على تنفيذ المشروعات التطويرية، وتعزيز جودة العملية التعليمية والبحثية، بما يتواكب مع استعدادات الجامعة للاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عامًا على تأسيسها، واستكمال مسيرة الإنجازات في مختلف القطاعات. 

ووافق المجلس على تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بشأن التوسع في الاتفاقيات الدولية ذات المسار السريع مع الجامعات العالمية المرموقة، بما يدعم المنح الدراسية، والدرجات العلمية المشتركة والمزدوجة، وبرامج التدريب، والمشروعات ذات الأثر الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب تعزيز مشاركة الجامعة في برنامج Horizon Europe من خلال التقدم بعدد 30 مشروعًا بحثيًا. 

كما استعرض المجلس الإطلاق التجريبي للبوابة الإلكترونية الجديدة ومنصة الخدمات الرقمية المتكاملة، في إطار استراتيجية الجامعة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الجامعية، إلى جانب متابعة مستجدات مشروع التوسعات الطبية والتعليمية بالمجمع الطبي، وخطة تحويل الجامعة إلى إحدى جامعات الفئة الأولى Tier 1، ودعم برامج التدويل واستقبال الطلاب الدوليين، واستكمال متطلبات الاعتماد المؤسسي، بما يعزز مكانة جامعة المنوفية محليًا ودوليًا.

المنوفية جامعة المنوفية العام الجديد عمد الكليات احمد القاصد

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