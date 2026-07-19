تنفيذ قرار غلق وتشميع مقر منتحلي صفة أطباء بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية فجر اليوم حملة تفتيشية على أحد العيادات الطبية التي يعمل أصحابها في مجال التغذية، وتم يوم السبت 18 يوليو 2026 تنفيذ قرار الغلق الإداري والتشميع بقوة القانون للمنشأة (هـ.ل.س) ببركة السبع لصاحبها (ي .ر )الذي تم اكتشافه بأنه ينتحل صفة أخصائي تغذية علاجية وممارسة النشاط الطبي دون ترخيص.

وقد قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ قرار الغلق والتشميع للمقر، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، لمنع إعادة مزاولة النشاط المخالف حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ويأتي تنفيذ القرار استكمالاً للحملة الرقابية التي أسفرت عن ضبط شخصين، أحدهما صيدلي، يمارسان نشاط التغذية العلاجية وانتحال صفة أطباء، بالإضافة إلى ضبط كميات من الأدوية والمستحضرات غير المصرح بتداولها وكذلك استخدامهم اجهزة طبية وجهاز رسم قلب ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المديرية ماضية بكل حسم في تطبيق القانون على جميع المنشآت المخالفة، ولن تسمح بأي ممارسات تعرض صحة المواطنين للخطر، مشدداً على استمرار الحملات الرقابية المكثفة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق مرتكبيها.

وتهيب مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بجميع المواطنين ضرورة التعامل فقط مع المنشآت الطبية المرخصة والتأكد من هوية وترخيص مقدمي الخدمات الصحية، والإبلاغ عن أي منشأة أو نشاط طبي مشبوه، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.