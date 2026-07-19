خلافات حول الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل تضرر سيدة من نجلها بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام نجلها "يعمل بالخارج" بتحرير محاضر كيدية ضد شقيقته، وتهديدها بإلحاق الأذى بها؛ لرغبته في الاستيلاء على المنزل خاصتهم في كفر الشيخ.

وبالفحص؛ تبين وجود خلافات حول الميراث "مُحرر بشأنها عدة محاضر" بين طرف أول: (صاحبة الحساب، ونجلتها)، وطرف ثانٍ: (نجلها "يعمل حاليا خارج البلاد")، حيث قام زوج الشاكية بتقسيم المنزل على أسرته قبل وفاته.

كما تبين وجود خلاف بين الشاكية وبين نجلها؛ لقيامها بترك شقتها الخاصة بها في الطابق الأول والإقامة في شقة المشكو في حقه بالطابق الثاني.

وباستدعاء الشاكية وسؤالها؛ قررت بتضررها من نجلها لقيامه بالاستيلاء على ميراثها وشقيقته "دون وجه حق".

واتخذت الإجراءات القانونية.