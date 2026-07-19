القبض على سائق انقلبت مقطورة سيارته على سيارتين في الفيوم

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة نقل، بعد انقلاب مقطورة السيارة التي يقودها على سيارتين ملاكي في محافظة الفيوم، ما أسفر عن وفاة قائد إحدى السيارتين.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حادث انقلاب مقطورة إحدى سيارات النقل على سيارتين ملاكي بأحد شوارع محافظة الفيوم.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 18 يوليو الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم بلاغًا بانقلاب مقطورة سيارة نقل على سيارتين ملاكي بأحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص؛ تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة سارية التراخيص، محملة بكمية من مواد البناء، قيادة سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، انحرفت السيارة عن مسارها أثناء الدوران، ما أدى إلى انقلاب المقطورة على جانبها نتيجة ثقل حمولتها، وسقوطها على سيارتين ملاكي متوقفتين على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن تهشم السيارتين بالكامل، ووفاة قائد إحدى السيارتين.

وبمواجهته؛ اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، كما تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة النقل.