بدون ما تشرب زيت.. طريقة عمل الكبدة بالردة المقرمشة

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة صحية لتحضير الكبدة بطعم مقرمش وبدون امتصاص كمية كبيرة من الزيت، فجربي هذه الوصفة باستخدام الردة.

المكونات:

½ كيلو كبدة شرائح.

كوب ردة ناعمة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

½ ملعقة صغيرة بابريكا.

½ ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة خل.

رشة زيت (أو بخاخ زيت).



طريقة التحضير:

1. اغسلي الكبدة سريعًا بالخل والليمون ثم اشطفيها وجففيها جيدًا بمناديل المطبخ.



2. تبليها بالكمون والكزبرة والبابريكا والثوم البودرة والملح والفلفل، واتركيها 15-20 دقيقة.



3. غلفي كل قطعة بالردة حتى تتغطى بالكامل.



4. رصي الكبدة في صينية مبطنة بورق زبدة، ورشي عليها كمية خفيفة جدًا من الزيت أو استخدمي بخاخ الزيت.



5. اخبزيها في فرن ساخن على 200 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة، مع تقليبها في منتصف الوقت حتى تتحمر من الجهتين.



6. يمكن أيضًا طهيها في القلاية الهوائية على 190 درجة لمدة 12-15 دقيقة مع رش بسيط من الزيت.

التقديم: قدمي الكبدة بالردة ساخنة مع سلطة الطحينة، وسلطة خضراء، وشرائح الليمون، أو داخل خبز بلدي للحصول على وجبة لذيذة وخفيفة.