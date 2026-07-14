خلي بالك.. الإرشاد البيطري يحسم الجدل بشأن تناول الكبدة المجمدة

كشفت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، عن أهم العلامات التي تساعد المستهلك على اختيار الكبدة السليمة، مؤكدة أن سلامة المنتج تبدأ من الشراء من مصدر موثوق يخضع للرقابة البيطرية.

وأوضحت أن الكبدة الجيدة يجب أن يكون لونها ورديًا أو بنيًا فاتحًا، مع قوام طري وغير متليف، وأن تخلو تمامًا من الديدان أو العقد أو أي بقع داكنة غير طبيعية. كما شددت على ضرورة أن تكون رائحتها طبيعية وخالية من أي روائح كريهة أو علامات تعفن، وأن تكون أطرافها متماسكة دون وجود كتل دموية.

وفيما يتعلق بالكبدة المجمدة، أكدت سماح نوح أنها تخضع لفحوصات ورقابة بيطرية قبل استيرادها للتأكد من صلاحيتها وخلوها من الأمراض، لذلك فهي آمنة للاستهلاك إذا تم حفظها وتداولها بالشكل الصحيح.

وأضافت أن الكبدة المجمدة قد تفقد جزءًا من قيمتها الغذائية مع طول فترة التخزين، لذا يُنصح بعدم الاحتفاظ بها داخل الفريزر لأكثر من ثلاثة أشهر، مع الالتزام بسلسلة التبريد وعدم إعادة تجميدها بعد إذابتها، حفاظًا على جودتها وسلامتها الغذائية.