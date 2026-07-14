بسبب الوضع الأمني.. السفارة الأمريكية في الإمارات تعلق جميع المواعيد القنصلية

أعلنت السفارة الأمريكية في أبو ظبي والقنصلية العامة الأمريكية في دبي تعليق جميع المواعيد القنصلية خلال الفترة من 13 إلى 15 يوليو، بسبب الوضع الأمني الإقليمي المتوتر في الخليج.



وشمل الإجراء إلغاء المواعيد الخاصة بالمواطنين الأمريكيين، مع طلب عدم التوجه إلى مقار البعثات خلال تلك الفترة، على أن تتم إعادة الجدولة لاحقاً عبر التواصل مع الطواقم القنصلية.

وأكدت السفارة أن البعثتين الأمريكيتين في الإمارات لا تزالان في حالة "مغادرة مأمورة"، وهو ما يعني نقل الموظفين الحكوميين غير الأساسيين إلى خارج البلاد، مع بقاء الحد الأدنى من الطواقم لتقديم خدمات قنصلية محدودة للغاية، ومقتصرة على حالات الطوارئ فقط.

كما أشار البيان إلى أن جميع خدمات التأشيرات الأمريكية الروتينية في الإمارات لا تزال معلقة، دون تحديد موعد لاستئنافها.