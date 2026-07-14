العكلوك: 1010 أيام من الإبادة والعدالة المؤجلة تمنح الاحتلال الإفلات من العقاب

قال السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن العدالة المؤجلة هي "عدالة غائبة" لا تنصف الضحايا وتمكن الجاني من الإفلات من العقاب، مشيرًا إلى مرور 1010 أيام على ما وصفه بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، دون أن تتمكن آليات العدالة الدولية من وقف الجريمة أو إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عنها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، الاثنين، أمام أعمال الدورة الثامنة والخمسين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

جريمة الإبادة الجماعية

وأوضح العكلوك، أن غياب العدالة يؤدي إلى إطالة أمد الجرائم، بل ويفضي إلى ارتكاب جرائم جديدة، في ظل شعور المجرمين الإسرائيليين بالحصانة والإفلات من العقاب.

وخلال أعمال الدورة، قدمت دولة فلسطين مداخلاتها وتوصياتها بشأن البندين الدائمين على جدول أعمال اللجنة، وهما: "التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة"، و"الأسرى والمعتقلون العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام".

وأكدت دولة فلسطين، في مداخلاتها، ضرورة مواصلة التحرك العربي المشترك لفضح الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، وتعزيز المساءلة الدولية، والعمل على حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشاركت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، االاثنين 13 يوليو 2026، في أعمال الدورة العادية الثامنة والخمسين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وترأس وفد دولة فلسطين السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، بحضور السكرتير الثالث ماهر أسامة مسعود.