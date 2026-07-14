قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتجاجا على فساد الفيفا.. مظاهرات تجتاح شوارع سويسرا للمطالبة بإقالة إنفانتينو
على الطريقة المصرية .. استقبال شعبي لمنتخب النرويج بعد الخروج المشرف من المونديال
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر .. عيار 21 يواصل الارتفاع
احتفالات الفايكينج.. ولي عهد النرويج يدق الطبول ويستقبل اللاعبين والجماهير
سبب خضوع حسام حسن لعملية قسطرة وتركيب دعامات.. العميد يكشف التفاصيل
هبعتلك مكة.. محمد إمام يكشف كواليس مكالمة مع صلاح بعد المونديال
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 14-7-2026.. آخر تحديث
كان قلبا وقالبا مع مصر.. حسام حسن: مدرب الأحمال اللي معانا في الجهاز أرجنتيني
أذكار النوم الصحيحة من السنة.. كيف كان النبي يستقبل ليله؟
بميزانية تتخطى 4 مليارات جنيه.. موعد وطرق صرف "تكافل وكرامة" لشهر يوليو 2026
حشيش أون لاين.. ديلر يروج لبيع المخدرات على الإنترنت يواجه المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه
إيران: استهدفنا بالمسيرات أنظمة اتصالات وخزانات وقود ومنظومة باتريوت أمريكية في الكويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العكلوك: 1010 أيام من الإبادة والعدالة المؤجلة تمنح الاحتلال الإفلات من العقاب

السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بالجامعة العربية
السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بالجامعة العربية
الديب أبوعلي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قال السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن العدالة المؤجلة هي "عدالة غائبة" لا تنصف الضحايا وتمكن الجاني من الإفلات من العقاب، مشيرًا إلى مرور 1010 أيام على ما وصفه بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، دون أن تتمكن آليات العدالة الدولية من وقف الجريمة أو إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عنها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، الاثنين، أمام أعمال الدورة الثامنة والخمسين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

جريمة الإبادة الجماعية

وأوضح العكلوك، أن غياب العدالة يؤدي إلى إطالة أمد الجرائم، بل ويفضي إلى ارتكاب جرائم جديدة، في ظل شعور المجرمين الإسرائيليين بالحصانة والإفلات من العقاب.

وخلال أعمال الدورة، قدمت دولة فلسطين مداخلاتها وتوصياتها بشأن البندين الدائمين على جدول أعمال اللجنة، وهما: "التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة"، و"الأسرى والمعتقلون العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام".

وأكدت دولة فلسطين، في مداخلاتها، ضرورة مواصلة التحرك العربي المشترك لفضح الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، وتعزيز المساءلة الدولية، والعمل على حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشاركت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، االاثنين 13 يوليو 2026، في أعمال الدورة العادية الثامنة والخمسين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وترأس وفد دولة فلسطين السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، بحضور السكرتير الثالث ماهر أسامة مسعود.

فلسطين مندوب فلسطين اللجنة العربية لحقوق الإنسان الاحتلال السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين جامعة الدول العربية الإبادة الجماعية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة : أرجح 90% مقتل مجتبى خامنئي

مصعد

بعد حادث التجمع .. كيف تتصرف إذا تعطل بك المصعد فجأة؟

سعر الدولار اليوم وفقاً لآخر تحديث في البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر.. آخر تحديث لأسعار الصرف في البنوك

خالد الغندور

خالد الغندور يثير الجدل : ممكن يلعبوا نهائي كاس العالم في الشيزوفرينيا

ترشيحاتنا

السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بالجامعة العربية

العكلوك: 1010 أيام من الإبادة والعدالة المؤجلة تمنح الاحتلال الإفلات من العقاب

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

الجمعية العامة للأمم المتحدة: منافسات كأس العالم أكدت أهمية العمل المشترك وعدم الاستسلام

الصين رفع مبيعات التجزئة

الصين تستهدف رفع مبيعات التجزئة إلى 8.85 تريليون دولار بحلول 2030

بالصور

سبب خضوع حسام حسن لعملية قسطرة وتركيب دعامات.. العميد يكشف التفاصيل

حسام حسن
حسام حسن
حسام حسن

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

بدلا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

فيديو

التعامل مع لدغة الثعبان

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد