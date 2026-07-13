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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فلسطين والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

فلسطين والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون المشترك
فلسطين والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون المشترك
أ ش أ
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بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال لقائه الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، مساء اليوم الأحد، في العاصمة البلجيكية بروكسل، آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

واستعرض رئيس وزراء فلسطين، خلال الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- التصعيد الخطير في الضفة الغربية، لا سيما اعتداءات المستوطنين وأعمال العنف ضد الفلسطينيين بما في ذلك الاعتداءات على القرى والتجمعات السكانية، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة في ظل دعم بعض الوزراء الإسرائيليين .

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني ضرورة مضاعفة الضغوط الدولية على إسرائيل للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، لضمان إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا واستمرار تقديم الخدمات، معبرا عن الرفض لأي ترتيبات تنتقص من الحقوق المالية الفلسطينية.

وشدد على ضرورة وضع المجتمع الدولي مزيدا من الضغط على إسرائيل لفتح المعابر مع قطاع غزة وإدخال قوافل المساعدات ومستلزمات الإعمار والتعافي المبكر، نظرا للأوضاع الإنسانية والمعاناة المتفاقمة لسكان القطاع، وأهمية تجنيد مزيد من الدعم الأوروبي لخطة التعافي في القطاع.

وبحث الجانبان الاستعدادات للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة، حيث أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أهمية إجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقا ديموقراطيا يعزز الشرعية ويمنح المواطنين فرصة لاختيار ممثليهم.

وقدم مصطفى عرضا لسير برنامج الإصلاح والتطوير الذي تنفذه الحكومة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالإدارة المالية، والحوكمة، وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن تقارير التقييم الدولية أثبتت التزام الحكومة بمعايير الشفافية والإصلاح، بما في ذلك تطوير نظام المدفوعات الاجتماعية ليصبح قائما على معايير الاحتياج، وليس على اعتبارات أخرى، مشددا على أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات ومتابعة تطبيقها بصورة مستمرة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين.

وبحث مصطفى مع كالاس سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي، مشيرا إلى أن تطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ستسهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية.

من جانبها، أكدت كالاس استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم تنفيذ خطة الإصلاح الفلسطينية، وجهود إعادة إعمار غزة، وإزالة الركام، والإجلاء الطبي، رغم التحديات السياسية والقيود المفروضة على عمل البعثات الأوروبية.

كما أشارت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على الحفاظ على دعمه للمؤسسات الفلسطينية، رغم الصعوبات المرتبطة بتمويل البرامج، واستمرار القيود الإسرائيلية.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى كايا كالاس نائبة رئيس المفوضية الأوروبية العاصمة البلجيكية بروكسل

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