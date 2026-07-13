قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا
من أدى هذه الصلاة كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة
نشأت الديهي: وحدة سوريا قضية أمن قومي عربي.. والتقارب المصري التركي يزعج إسرائيل
قرار عاجل بغلق حمام سباحة مركز شباب استاد بورسعيد
3 أندية أوروبية تراقب إمام عاشور.. وعرض إنجليزي يصل إلى 5 ملايين إسترليني
أمريكا تعلن إحباط هجوم إيراني في مضيق هرمز.. وإسقاط صاروخ ومسيرة خلال حماية السفن
3 أمور منتشرة بين الناس حذرنا النبي منها.. إياك وفعلها
الرقابة المالية: 12 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال مارس 2026
القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء موجة ضربات ضد إيران بأوامر من ترامب
مجلس الصحفيين يقرر فتح باب التقديم للقيد.. ويوقف قيد 8 صحف
إيران.. انفجارات متتالية تهز بندر عباس وسيريك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سر مشروب الطاقة.. مروان عطية يروي مواقف طريفة مع ياسر إبراهيم في المنتخب

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشف مروان عطية، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، عن موقف طريف جمعه بزميله ياسر إبراهيم على مقاعد البدلاء، قبل مشاركته في إحدى مباريات المنتخب، مؤكدًا أن الأخير شعر مبكرًا بأنه سيدخل إلى أرض الملعب.

وقال مروان عطية، خلال تصريحات تلفزيونية، إن ياسر إبراهيم كان يجلس إلى جواره على مقاعد البدلاء، بينما كان محمد عبد المنعم يشارك بشكل أساسي في اللقاء. وأوضح أنه فوجئ بياسر يتناول مشروب الطاقة المخصص للاعبين البدلاء قبل نزولهم مباشرة إلى أرض الملعب.

وأضاف أن هذا المشروب يساعد اللاعبين على رفع درجة حرارة الجسم والاستعداد البدني، ولذلك يتم تناوله عادة قبل المشاركة بدقائق، وهو ما جعله يستغرب من تصرف ياسر في ذلك التوقيت.

وأشار مروان عطية إلى أنه سأل ياسر إبراهيم عن سبب شربه للمشروب في ذلك الوقت، رغم أنه لم تكن هناك أي مؤشرات على مشاركته، ليرد عليه قائلاً: “حاسس إني هنزل ألعب”.

وأوضح مروان أنه تعامل مع الأمر على سبيل المزاح، خاصة أن محمد عبد المنعم كان يؤدي المباراة بشكل طبيعي داخل الملعب، ولم يكن هناك ما يشير إلى إجراء تغيير دفاعي.

واختتم مروان عطية حديثه، مؤكدًا أن المفاجأة حدثت بعد نحو عشر دقائق فقط، عندما تعرض محمد عبد المنعم للإصابة، ليضطر الجهاز الفني إلى الدفع بياسر إبراهيم بدلًا منه.

وأضاف ضاحكًا أنه التفت إلى ياسر بعد نزوله وقال له:"إيه ياياسر ..فيه إيه "؟ . في إشارة إلى دهشته من توقعه المسبق للمشاركة، وهي الواقعة التي أثارت أجواءً من المرح خلال حديثه عن كواليس المنتخب.


 

ياسر إبراهيم اخبار الرياضة مروان عطيه كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. مفاجأة سارة للموظفين خلال يوليو الجاري

النائبة سجى عمرو هندي

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

أسعار السبائك الذهب الآن

سعر سبيكة 10 جرام.. أسعار السبائك الذهب الآن

سعر الدولار اليوم

ارتفاع فى كافة البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

سويسرا

قانون غير مقبول.. مدرب سويسرا يفتح النار على التحكيم في كأس العالم

مرموش

صراع إنجليزي على عمر مرموش.. مانشستر سيتي يطلب 60 مليون إسترليني

ترشيحاتنا

مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر

مصطفى شوبير يفتح قلبه.. كواليس كأس العالم ورسائل من داخل المنتخب

حسام حسن

حسام حسن يكشف الأسرار.. سبب تأخر هيثم حسن ويحسم الجدل حول صلاح وشوبير ومرضه

د. كوثر محمد

التمريض: الأكاديميات الوهمية تستغل طلاب الإعدادية والثانوية العامة بشكل خطير

بالصور

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي

محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ودفع معدلات الأداء

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| قفزة كبيرة للجنيه الذهب.. اعرف السعر الآن

إيمان عبد اللطيف

رعـ. ب في تل أبيب.. استطلاع رأي يثير القلق ويزيد الانقسام السياسي| تغطية خاصة

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الدراسة من المنزل.. بيان عاجل من التعليم يخص المدارس الدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد