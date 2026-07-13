سر مشروب الطاقة.. مروان عطية يروي مواقف طريفة مع ياسر إبراهيم في المنتخب

كشف مروان عطية، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، عن موقف طريف جمعه بزميله ياسر إبراهيم على مقاعد البدلاء، قبل مشاركته في إحدى مباريات المنتخب، مؤكدًا أن الأخير شعر مبكرًا بأنه سيدخل إلى أرض الملعب.

وقال مروان عطية، خلال تصريحات تلفزيونية، إن ياسر إبراهيم كان يجلس إلى جواره على مقاعد البدلاء، بينما كان محمد عبد المنعم يشارك بشكل أساسي في اللقاء. وأوضح أنه فوجئ بياسر يتناول مشروب الطاقة المخصص للاعبين البدلاء قبل نزولهم مباشرة إلى أرض الملعب.

وأضاف أن هذا المشروب يساعد اللاعبين على رفع درجة حرارة الجسم والاستعداد البدني، ولذلك يتم تناوله عادة قبل المشاركة بدقائق، وهو ما جعله يستغرب من تصرف ياسر في ذلك التوقيت.

وأشار مروان عطية إلى أنه سأل ياسر إبراهيم عن سبب شربه للمشروب في ذلك الوقت، رغم أنه لم تكن هناك أي مؤشرات على مشاركته، ليرد عليه قائلاً: “حاسس إني هنزل ألعب”.

وأوضح مروان أنه تعامل مع الأمر على سبيل المزاح، خاصة أن محمد عبد المنعم كان يؤدي المباراة بشكل طبيعي داخل الملعب، ولم يكن هناك ما يشير إلى إجراء تغيير دفاعي.

واختتم مروان عطية حديثه، مؤكدًا أن المفاجأة حدثت بعد نحو عشر دقائق فقط، عندما تعرض محمد عبد المنعم للإصابة، ليضطر الجهاز الفني إلى الدفع بياسر إبراهيم بدلًا منه.

وأضاف ضاحكًا أنه التفت إلى ياسر بعد نزوله وقال له:"إيه ياياسر ..فيه إيه "؟ . في إشارة إلى دهشته من توقعه المسبق للمشاركة، وهي الواقعة التي أثارت أجواءً من المرح خلال حديثه عن كواليس المنتخب.



