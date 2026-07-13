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الرقابة المالية: 12 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال مارس 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية: 12 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال مارس 2026

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى
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كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو أقساط التأمين المحصلة من عملاء الشركات في مصر بنسبة 34%، خلال شهر مارس 2026، وذلك على أساس سنوي.

وأوضحت تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 12.1 مليار جنيه خلال مارس الماضي، مقابل 9 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من 2025 بنمو 34.7%.


الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات لنحو 7.5 مليار جنيه خلال شهر مارس 2026، مقارنة 5.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2025 بنمو 46.7%.

الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 4.7 مليار جنيه في  مارس 2026، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه في شهر  مارس 2025، بنمو 19.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

أقساط التأمين التجاري

وأظهرت هيئة الرقابة المالية، أن أقساط التأمين التجاري حققت نموا بنسبة 27.6% لتسجل 9.7 مليار جنيه خلال شهر  مارس 2026، مقابل 7.6 مليار جنيه خلال شهر  مارس 2025.

أقساط التأمين التكافلي 

ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 74.3 %، لتسجل 2.5 مليار  جنيه خلال مارس 2026، مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2025، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

إجمالي الأقساط خلال 2025

حصَّلت شركات التأمين أقساطا تأمينية بقيمة 121.2 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2025 مقابل 94.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 28%.

هيئة الرقابة المالية أقساط التأمين تأمينات الممتلكات والمسئوليات أقساط التأمين التجاري شركات التأمين

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