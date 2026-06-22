الرقابة المالية: 10.5 مليارات جنيه أقساط تأمينية خلال فبراير الماضي

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو أقساط التأمين المحصلة من عملاء الشركات في مصر بنسبة 9.8%، خلال شهر فبراير 2026، وذلك على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 10.5 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل 9.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2025 بنمو 9.8%.



الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

تراجعت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات لنحو 5.226 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2026، مقارنة 5.87 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2025 بتراجع 1.2%.

الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 5.3 مليار جنيه في فبراير 2026، مقارنة بـ 4.3 مليارات جنيه في شهر فبراير 2025، بنمو 23.3%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

أقساط التأمين التجاري

وأظهرت هيئة الرقابة المالية، أن أقساط التأمين التجاري حققت نموا بنسبة 4% لتسجل 8.8 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2026، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025.

أقساط التأمين التكافلي

ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 54.3 %، لتسجل 1.7 مليار جنيه خلال فبراير 2026، مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2025، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

إجمالي الأقساط خلال 2025

حصَّلت شركات التأمين أقساطا تأمينية بقيمة 121.2مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2025 مقابل 94.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 28%.