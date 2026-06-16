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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية: 3.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي

الرقابة المالية- صورة أرشيفية
الرقابة المالية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال فبراير 2026 بنسبة 51.6 % على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها حصل “صدى البلد” علي نسخة منه، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 3.2 مليار جنيه خلال فبراير 2026 مقابل 2.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2025، بزيادة سجلت 51.6 %.

وأشارت هيئة الرقابة المالية، إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين “شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية”، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 2025

وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 32 مليار جنيه خلال العام 2025 مقابل 26.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بزيادة سجلت 20 %.

تطوير سوق التأمين 

يشهد قطاع التأمين المصري نقطة تحول جوهرية في مسار تطوير الصناعة، سواء على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي أو في مجالات التحول الرقمي والحوكمة وإدارة المخاطر،إذ  أصدرت هيئة الرقابة المالية منذ تطبيق قانون التأمين الموحد نحو 47 قرارًا تنظيميًا لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد.

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