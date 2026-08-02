بورصة الكويت تحقق أرباحا صافية بقيمة 13.74 مليون دينار في النصف الأول من عام 2026

أعلنت شركة "بورصة الكويت" تحقيق أرباح صافية بقيمة 13.74 مليون دينار كويتي في النصف الأول من العام الجاري بانخفاض 1.37 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام 2025، حين حققت أرباحا صافية بقيمة 15.11 مليون دينار.

وذكرت بورصة الكويت أن ربحية السهم في النصف الأول من العام الجاري بلغت 68.42 فلس مقارنة مع 75.27 فلس للفترة ذاتها من عام 2025.

وأشارت إلى انعكاس قوة المركز المالي للبورصة في نمو إجمالي الموجودات لتصل إلى نحو 127.68 مليون دينار كويتي، بينما بلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 67.51 مليون دينار كما في 30 يونيو 2026.

وقال رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت بدر الخرافي "إن بورصة الكويت استهلت عام 2026 في بيئة إقليمية اتسمت بتصاعد التحديات الجيوسياسية وانعكاساتها على المشهد الاقتصادي العام بما في ذلك تعليق التداول بشكل احترازي مطلع شهر مارس الماضي بهدف حماية السوق والمتعاملين".

وأضاف "أن بورصة الكويت أثبتت قدرة عالية على التكيف واستعادة زخم النمو خلال الربع الثاني من العام، إذ استعاد كل من الإيرادات التشغيلية وصافي الربح مسار النمو مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025".

ولفت إلى أن نتائج بورصة الكويت من بين الأفضل أداء في المنطقة وأن تعافي أرباح الربع الثاني يبرهن على متانة نموذج أعمالها ومرونتها في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والإقليمية، إذ يرتكز هذا الأداء على تنوع مصادر الإيرادات والانضباط التشغيلي والمالي في إدارة التكاليف؛ مما أسهم في تعزيز كفاءة العمليات ودعم استدامة الأداء.

وفيما يتعلق بمسار النتائج المالية، أوضح الخرافي تقلص تراجع صافي الربح على أساس سنوي من 24.59% بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 9.09% بنهاية النصف الأول من العام مدعوما بتحسن الأداء التشغيلي وتعافي نتائج الربع الثاني.

من جانبه.. قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي "إن تسجيل سوق المال الكويتي نموا إيجابيا بنسبة 0.2% في العائد الكلي لمؤشر السوق العام وحلوله في المرتبة الثالثة خليجيا؛ يجسد قدرة منظومتنا التشغيلية والتشريعية على امتصاص الصدمات الجيوسياسية بمرونة استثنائية".

وأضاف "أن هذا الأداء يوجه رسالة ثقة واضحة للمجتمع الاستثماري بمتانة المراكز المالية للشركات المدرجة والتزامها الراسخ بخلق قيمة مستدامة وتدفقات نقدية فعلية؛ مما يرسخ مكانة بورصة الكويت كبيئة استثمارية صلبة وموثوقة قادرة على حماية وتنمية رؤوس الأموال في ظل التحديات الإقليمية".

يشار إلى أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية تأسست في أبريل عام 2014، وتتولى مسئولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت، كما تؤدي منذ تأسيسها دورا محوريا في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية "كويت جديدة 2035".