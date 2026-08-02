ارتفاع البورصة الأردنية في ختام التعاملات

بلغ حجم التداول الإجمالي في البورصة الأردنية، اليوم /الأحد/، 16 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.7 مليون سهم، تم تنفيذها عبر 5447 عقدا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق اليوم إلى 4012 نقطة، بارتفاع نسبته 0.41%، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.17%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 1.15%، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.12%، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 104 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 37 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 34 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.