استجابةً لمطالب أصحاب التكاتك.. محافظ الغربية يعلن مد مهلة التسجيل لتقنين الأوضاع

أعلن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مد مهلة تسجيل مركبات التوك توك، وذلك في ظل استمرار الإقبال من أصحاب المركبات على التقدم للتسجيل واستكمال الإجراءات، بما يعكس حرصهم على توفيق أوضاعهم والالتزام بالضوابط المنظمة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن قرار مد المهلة جاء استجابةً لمطالب أصحاب مركبات التوك توك، وحرصًا على منح فرصة إضافية لمن لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التسجيل خلال الفترات السابقة، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، إلى جانب دعم جهود الدولة في تنظيم حركة مركبات التوك توك وتحقيق الانضباط بالشوارع.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار محافظ الغربية إلى أن مد المهلة يأتي في إطار التيسير على المواطنين، داعيًا جميع مالكي مركبات التوك توك إلى سرعة التوجه إلى الوحدات المحلية المختصة واستكمال إجراءات التسجيل خلال فترة التمديد، مؤكدًا أن استكمال التسجيل يسهم في تقنين الأوضاع وتنظيم حركة المركبات، بما يدعم السيولة المرورية ويحافظ على سلامة المواطنين.