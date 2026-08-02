أيس أون لاين.. القبض على نقاش يدير صفحة لترويج المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يدير صفحة لترويج المخدرات اون لاين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى .

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (نقاش - مقيم بالجيزة ) وضبط بحوزته (كمية لمخدر الآيس– هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها للترويج لبيع المواد المخدرة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.









