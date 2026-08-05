تحذير.. الرئة تتأثر بالحر الشديد.. وهذه طرق الوقاية

تعد الرئة من أكثر الأجهزة التى تتأثر بموجات الحر الشديد في فصل الصيف خاصة بين كبار السن والمرضى.

ووفقا لموقع mdpremier اليك طرق العناية بالرئة خلال أوقات الحر الشديد في الصيف.

من خلال إجراء تعديلات بسيطة على روتينك اليومي، يمكنك العناية برئتيك بشكل فعال .

ابقَ في الداخل

كلما أمكن ذلك، تجنب الهواء الساخن في الخارج وأبقِ النوافذ والأبواب مغلقة للحفاظ على بيئة داخلية أكثر برودة.

تحقق من تحديثات الطقس

قبل الخروج، تحقق من درجة الحرارة ومستويات الرطوبة ومؤشر جودة الهواء و إذا كانت مستويات حبوب اللقاح مرتفعة أو كانت هناك ملوثات أخرى، ففكر في ارتداء كمامة لحماية رئتيك.

خطط ليومك

تجنب الخروج خلال أوقات ذروة الحرارة، عادةً بين الساعة 11 صباحًا و3 مساءً.

خطط لأنشطتك في الصباح الباكر أو المساء عندما تكون درجة الحرارة ألطف.

الإقلاع عن التدخين

إذا كنت تدخن، ففكّر في الإقلاع عن التدخين لتحسين وظائف رئتيك كما أن تجنّب الكحول يساعد على الوقاية من الجفاف.

اختر الملابس المناسبة

اختر ملابس قطنية فضفاضة وفاتحة اللون لتشعر بالراحة خلال فصل الصيف.

تجنب إجهاد نفسك

حافظ على طاقتك وتجنب التمارين الشاقة خلال الطقس الحار لمنع الجفاف.

التغييرات الغذائية

حافظ على رطوبة جسمك عن طريق شرب الكثير من الماء وتناول الأطعمة ذات المحتوى المائي العالي، مثل البطيخ والشمام والمانجو والخيار.

برّد جسمك

خذ حمامات متكررة لتخفيف حرارة جسمك عند الشعور بالحرارة الزائدة و عند التواجد في الهواء الطلق، استخدم قبعة أو وشاحًا أو سترة خفيفة أو مظلة للحماية من الشمس.

استعد لحالات الطوارئ الصحية، احتفظ بأدوية الإسعافات الأولية السريعة في متناول يدك في حال واجهت صعوبة في التنفس.