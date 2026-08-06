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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انتظروا الرسمي.. فياريال يكشف حقيقة المفاوضات مع إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

حسم ميجيل أنخيل تينا، المدير الرياضي لنادي فياريال الإسباني، الجدل المثار خلال الساعات الأخيرة حول ارتباط النادي بالتفاوض مع إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، مؤكدًا أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة.

وأوضح المدير الرياضي لنادي فياريال، في تصريحات صحفية، أن النادي لم يفتح أي خطوط اتصال مع إمام عاشور أو ممثليه، كما لم يدرج اسم اللاعب ضمن خططه خلال فترة الانتقالات الحالية، نافيًا بشكل قاطع وجود أي اهتمام بضمه.

وشدد تينا على أن الأنباء التي انتشرت بشأن رغبة فياريال في التعاقد مع إمام عاشور عارية تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن النادي لم يفكر في الصفقة من الأساس، وأن ما يتم تداوله لا يستند إلى أي معلومات صحيحة.

وأضاف المدير الرياضي أن مثل هذه الأخبار تتكرر كثيرًا خلال فترات الانتقالات، إلا أن إدارة النادي تفضل التعامل مع الأمور الرسمية فقط، وعدم التعليق على الشائعات إلا إذا استدعى الأمر، كما حدث في هذه الواقعة.

بهذا التصريح، أغلق مسؤولو فياريال الباب أمام جميع التكهنات التي ربطت النادي بضم إمام عاشور، ليؤكد النادي الإسباني أنه لا توجد أي مفاوضات أو اهتمام بالتعاقد مع اللاعب في الوقت الحالي.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت خلال الأيام الماضية عن وجود اهتمام من جانب فياريال بضم إمام عاشور، وهو ما أثار حالة من الجدل بين الجماهير، قبل أن يأتي الرد الرسمي من المدير الرياضي للنادي لينفي هذه الأنباء بشكل واضح وحاسم.

واختتم ميجيل أنخيل تينا تصريحاته بالتأكيد على أن الأخبار المتداولة بشأن اهتمام فياريال بضم إمام عاشور “غير صحيحة على الإطلاق”، مشيرًا إلى أن النادي يركز على أهدافه في سوق الانتقالات وفقًا لاحتياجاته الفنية، دون أن يكون اسم لاعب الأهلي ضمن حساباته الحالية.


 

إمام عاشور الاهلي منتخب مصر فياريال اخبار الرياضة

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