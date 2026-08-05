طارق السيد: إمام عاشور طلب نسبة تعاقد لوالده والأهلي رفض

كشف نجم الزمالك السابق طارق السيد عن كواليس جديدة بشأن مفاوضات النادي الأهلي مع إمام عاشور لتعديل وتمديد عقده خلال الفترة الحالية.

وكتب طارق السيد، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»: «إمام عاشور طلب من الأهلي منح والده نسبة تعاقد بصفته وكيل أعماله، لكن إدارة النادي رفضت الطلب، باعتبار أن الأمر يتعلق بتجديد عقد وليس التعاقد مع اللاعب للمرة الأولى».

وكشف نجم الزمالك السابق طارق السيد عن كواليس جديدة بشأن مفاوضات النادي الأهلي مع إمام عاشور لتعديل وتمديد عقده خلال الفترة الحالية.

وقال محمد رضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «إمام عاشور متمسك بالبقاء في النادي الأهلي وأسرة اللاعب كذلك ترغب في البقاءفي مصر».

وأردف قائلًا: «يمتلك إمام عاشور 24 ساعة فاصلة بين الأهلي واللاعب، بناءً على المهلة التي منحها النادي له لحسم موقفه».

وتابع قائلًا: «إما أن يوافق إمام عاشور على تجديد تعاقده أو سيكون التفاوض على زيادة نسبة الإعلانات للاعب، ولكن يمكن للأهلي أن يرفض ذلك».

