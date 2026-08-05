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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

4 مرشحين مصريين وأجانب .. من هو بديل محمد علي بن رمضان فى الأهلي ؟

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان
محمود أحمد

باتت مسألة تعويض التونسي محمد علي بن رمضان واحدة من أهم الملفات المطروحة على طاولة مسؤولي النادي الأهلي بعدما أنهي لاعب الوسط إجراءات انتقاله إلى نادي الشمال القطري في صفقة ينتظر الإعلان عنها رسميًا خلال الأيام المقبلة.

ورغم أن بن رمضان لم يقض سوى فترة قصيرة داخل القلعة الحمراء فإن رحيله بالتزامن مع انتقال المالي أليو ديانج إلى فالنسيا الإسباني وضع إدارة الأهلي أمام تحدٍ كبير يتمثل في إعادة بناء خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد خاصة في ظل ارتباط الفريق بالمنافسة على الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا وبقية البطولات المحلية.

رحيل منتظر يفرض تحركًا سريعًا

وأصبح محمد علي بن رمضان على أعتاب خوض تجربة جديدة في الدوري القطري مع نادي الشمال بعد الاتفاق على أغلب تفاصيل الصفقة بين جميع الأطراف.

ومع اقتراب إسدال الستار على الصفقة بدأ الأهلي التحرك مبكرًا لتحديد البديل المناسب حيث يعمل مسؤولو النادي بالتنسيق مع المدير الفني المغربي الحسين عموتة على دراسة أكثر من اسم سواء من الدوري المصري أو من خارج البلاد لضمان عدم تأثر الفريق برحيل اثنين من أهم لاعبي الوسط خلال فترة انتقالات واحدة.

ويبحث الأهلي عن لاعب يمتلك القدرة على الربط بين الدفاع والهجوم مع التميز في استخلاص الكرة وبناء اللعب وهي المواصفات التي يراها الجهاز الفني ضرورية في المرحلة المقبلة.

ماتا ماجاسا.. الخيار المحلي الأبرز

يتصدر ماتا ماجاسا لاعب نادي زد قائمة المرشحين للانتقال إلى الأهلي بعدما نجح في لفت الأنظار خلال الموسم الماضي بفضل مستوياته المستقرة وأدائه المميز في وسط الملعب.

ويرى مسؤولو الأهلي أن اللاعب يمتلك مقومات فنية وبدنية تؤهله لارتداء القميص الأحمر كما أن صغر سنه يمنحه فرصة التطور ليصبح أحد الركائز الأساسية للفريق في المستقبل.

ويتميز ماجاسا بقدرته على أداء أكثر من دور في وسط الملعب سواء كلاعب ارتكاز دفاعي أو لاعب وسط متقدم وهو ما يمنح الجهاز الفني مرونة تكتيكية كبيرة.

محمد مخلوف.. الخبرة المحلية

ضمن الخيارات المطروحة أيضًا يأتي محمد مخلوف لاعب المصري البورسعيدي الذي فرض نفسه خلال المواسم الأخيرة كأحد أبرز لاعبي الوسط في الدوري الممتاز.

ويملك مخلوف خبرات جيدة في البطولة المحلية إلى جانب شخصيته القوية داخل الملعب وهو ما يجعله من الأسماء التي تحظى باهتمام إدارة الأهلي خاصة إذا تعثرت المفاوضات الخاصة بالتعاقد مع لاعب أجنبي.

وتفضل الإدارة الاحتفاظ بخيارات متعددة حتى لا تجد نفسها تحت ضغط الوقت مع اقتراب غلق باب القيد.

أدهم حامد.. الاستثمار في المستقبل

كما دخل أدهم حامد لاعب بتروجت دائرة اهتمامات الأهلي في إطار سياسة النادي الهادفة إلى ضم العناصر الشابة القادرة على التطور داخل الفريق.

ويُنظر إلى اللاعب باعتباره مشروعًا واعدًا في مركز الوسط خاصة بعد المستويات التي قدمها مع فريقه وهو ما جعله محل متابعة من جانب لجنة الاسكاوتنج داخل الأهلي.

ورغم أن فرص انضمامه قد ترتبط بموقف الصفقات الأخرى فإن اسمه لا يزال حاضرًا بقوة ضمن القائمة المختصرة.

نزار الرشدان.. البديل الأجنبي

على مستوى اللاعبين الأجانب يبرز اسم الدولي الأردني نزار الرشدان باعتباره أبرز المرشحين لتدعيم خط وسط الأهلي.

وخطف الرشدان الأنظار خلال مشاركته مع منتخب الأردن في كأس العالم 2026 بعدما قدم مستويات قوية وسجل هدفًا مهمًا خلال مواجهة الجزائر ليؤكد قدرته على اللعب تحت الضغط وفي البطولات الكبرى.

ويحظى اللاعب بإعجاب الجهاز الفني الذي يرى فيه لاعبًا قادرًا على تقديم الإضافة بفضل إمكاناته البدنية الكبيرة وانضباطه التكتيكي إلى جانب خبراته الدولية.

عموتة يبحث عن لاعب بمواصفات خاصة

ولا يقتصر اهتمام الحسين عموتة على التعاقد مع اسم كبير بل يركز على نوعية اللاعب القادر على تنفيذ أفكاره داخل الملعب.

ويرغب المدير الفني المغربي في ضم لاعب يجيد التحول السريع بين الدفاع والهجوم ويتميز بالقدرة على افتكاك الكرة ودقة التمرير والالتزام الخططي حتى ينسجم مع فلسفة اللعب التي يسعى لتطبيقها مع الأهلي في الموسم الجديد.

كما يفضل الجهاز الفني حسم الصفقة قبل نهاية فترة الإعداد حتى يحصل اللاعب الجديد على الوقت الكافي للانسجام مع زملائه.

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