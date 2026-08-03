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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد علي بن رمضان يقترب من الرحيل إلى الشمال القطري

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان
رباب الهواري

بات انتقال التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط النادي الأهلي، إلى نادي الشمال القطري وشيكًا للغاية، بعدما وصلت المفاوضات بين الناديين إلى مراحلها الأخيرة، وسط توافق كامل على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة، ليصبح الإعلان الرسمي مسألة وقت فقط.

وكشف مصدر داخل نادي الشمال القطري أن المفاوضات مع الأهلي سارت بشكل إيجابي منذ بدايتها، في ظل العلاقات المتميزة والاحترام المتبادل بين إدارة الناديين، وهو ما ساهم في تسهيل المباحثات والوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف دون أي أزمات.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي دخلت المفاوضات بهدف تحقيق أفضل عائد مالي ممكن، مع التأكيد على عدم التفريط في اللاعب بأقل من القيمة التي تحفظ حقوق النادي، وهو ما تحقق بالفعل بعد الاتفاق على جميع البنود المالية الخاصة بالانتقال.

من جانبه، أبدى محمد علي بن رمضان ترحيبًا كبيرًا بخوض تجربة الاحتراف في الدوري القطري، حيث أبدى موافقة سريعة على الانتقال إلى الشمال، خاصة بعد الاطلاع على المشروع الرياضي للنادي ورغبته في تدعيم صفوفه بعناصر مميزة استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد المصدر أن الصفقة ستكون على سبيل البيع النهائي، وليس بنظام الإعارة كما تردد خلال الأيام الماضية، بعدما اتفق الطرفان على انتقال اللاعب بصورة نهائية، ليبدأ مشواره الجديد بقميص الشمال القطري.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات التعاقدية انتهت بالفعل، وتم توقيع العقود بين الأطراف المعنية، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة، على أن يتوجه محمد علي بن رمضان إلى قطر خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الانضمام إلى فريقه الجديد وبدء الاستعدادات للموسم الجديد، في واحدة من أبرز صفقات الانتقالات الصيفية الحالية


 

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