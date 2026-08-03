محافظ بورسعيد: صرف دعم مالي عاجل لمواطن.. والتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية لإجراء العملية الجراحية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، المواطن جلال علي معروف،في استجابة إنسانية عاجلة لاستغاثة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاطمئنان على حالته والاستماع إلى مطالبه، وذلك في إطار حرص المحافظة على سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية وتقديم أوجه الدعم اللازمة للفئات الأولى بالرعاية.

محافظ بورسعيد: أحد رجال الأعمال يتكفل بسداد إيجار شقة شهريًا تخفيفًا لمعاناة المواطن

وخلال اللقاء، وجه محافظ بورسعيد بصرف مساعدة مالية عاجلة للمواطن، دعمًا له ومساندةً لظروفه المعيشية، والتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية لإجراء العملية الجراحية اللازمة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحالات الإنسانية، وتحرص على سرعة التدخل لتخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا.

وفي لفتة إنسانية، تكفل أحد رجال الأعمال بتوفير شقة سكنية للمواطن، مع تحمل قيمتها الإيجارية بصورة شهرية، بما يسهم في توفير الاستقرار المعيشي له وتخفيف معاناته، في صورة تعكس روح التكافل المجتمعي، وتؤكد أهمية مساهمة المجتمع المدني ورجال الأعمال في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.