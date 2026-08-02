محافظ بورسعيد يشدد على سرعة تقديم الخدمات للمواطنين بالتأمينات الاجتماعية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مبنى التأمينات الاجتماعية الجديد.

وذلك بعد تشغيله، للاطمئنان على انتظام سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار حرص المحافظة على تحسين جودة الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وسمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد ومعتز جمال مدير التأمينات الاجتماعية ببورسعيد

وتفقد محافظ بورسعيد أقسام المبنى المختلفة، واطلع على آليات استقبال المواطنين وإنهاء معاملاتهم، كما تابع انتظام سير العمل داخل الإدارات المختلفة، موجهًا بضرورة الالتزام بسرعة إنجاز الخدمات وتقديمها للمواطنين بكفاءة، مع حسن استقبال المترددين وتوفير كافة سبل الراحة لهم

محافظ بورسعيد يتفقد مبنى التأمينات الاجتماعية الجديد بمدينة بورفؤاد بعد تشغيله

وشدد المحافظ على أهمية منع التكدس داخل المبنى، وتنظيم حركة المترددين بما يضمن سهولة الحصول على الخدمات، مع الالتزام بأعلى مستويات الانضباط وجودة الأداء، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم