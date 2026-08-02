صرف 50 ألف جنيه.. محافظ بورسعيد يكافئ تمريض الغسيل الكلوى بمستشفي الحياة

زار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، مستشفى الحياة، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وأحمد فرغلي عضو مجلس النواب، والدكتور إسماعيل حفناوي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتورة ريهام الزيات مدير مستشفى بورفؤاد.

مكافأة 50 ألف جنيه لاطقم التمريض بوحدة الغسيل الكلوي.

وتفقد محافظ بورسعيد وحدات وأقسام المستشفى، ووحدة الغسيل الكلوي والتي تضم 30 جهاز تقدم خدماتها لنحو 85 مريضًا يوميا حيث اطمأن على انتظام تقديم الخدمة الطبية وجودة الرعاية المقدمة للمرضى، مشيدًا بجهود الأطقم الطبية والتمريضية وما يبذلونه من عمل إنساني متميز.

وخلال الزيارة، التقى المحافظ بعدد من المرضى واستمع إلى آرائهم وشكاواهم، مؤكدًا أن توفير رعاية صحية متميزة والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين يأتيان على رأس أولويات المحافظة، وموجهًا بسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو مطالب بما يضمن تحسين مستوى الخدمات.

و قرر محافظ بورسعيد صرف مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه لأطقم التمريض بوحدة الغسيل الكلوي، تقديرًا لجهودهم المخلصة في رعاية المرضى، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة للكوادر الطبية المتميزة وتحفيزها بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين