جولة مسائية مفاجئة.. مدير عام رعاية بورسعيد الصحية يتفقد أقسام الطوارئ والحروق بمستشفى السلام|صور

أجرى الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، جولة تفقدية مفاجئة في منتصف الليل داخل مستشفى السلام بورسعيد، للوقوف على انتظام سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية على مدار الساعة.

منذ قليل وبعد منتصف الليل “ مدير عام رعاية بورسعيد الصحية يفاجئ "أقسام الطوارئ والحروق" بمستشفى السلام

ورافق مدير عام الفرع خلال الجولة كلٌّ من الدكتورة نهى الدغيدي, نائب مدير الفرع، والدكتورة سارة كراوية, مديرة المكتب الفني، والدكتور محمد صبح, مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية، والاستاذ إبراهيم شلبى ، مدير إدارة الأمن ، إلى جانب فريق التقييم والمتابعة والفريق العلاجي بالفرع.

وشملت الجولة المرور على أقسام الطوارئ والحروق بالمستشفى، حيث تم متابعة آليات استقبال الحالات الحرجة ومعدلات الانتظار، والتأكد من التزام الأطقم الطبية بتطبيق البروتوكولات العلاجية والمسارات الإكلينيكية المعتمدة، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

كما تفقد الفريق مناطق الفرز والاستقبال وجاهزية أقسام الحروق، واطمأن على انتظام نوبتجيات العمل الليلية للأطقم الطبية والتمريضية، وجاهزية الأجهزة والمعدات الطبية، إضافة إلى التأكد من توافر المخزون الآمن من الأدوية والمستلزمات لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد الدكتور إسماعيل الحفناوي أن هذه الجولات التفقدية المفاجئة خاصة خلال الفترات الليلية ، تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي؛ للوقوف على مستوى الأداء الفعلي داخل المستشفيات، وضمان تقليل فترات الانتظار، واستمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية وكفاءة على مدار 24 ساعة لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.