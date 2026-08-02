شهيرة: لم أندم على الابتعاد عن الفن وأفتخر بجميع أعمالي.. خاص

أكدت الفنانة شهيرة أنها لم تشعر يومًا بالندم على قرار الابتعاد عن الساحة الفنية، مشيرة إلى أن القرار كان نابعًا من قناعتها الشخصية وليس بإجبار من أحد.

وقالت شهيرة خلال لقائها مع موقع صدى البلد إن ابتعادها عن الفن كان اختيارًا خاصًا بها، مضيفة أنها تفتخر برصيدها الفني رغم أنه ليس كبيرًا، مؤكدة أن كثيرًا من النجوم، رغم تقديمهم عشرات الأعمال، لا يتذكر الجمهور منهم سوى عدد محدود، وهو ما يجعلها راضية تمامًا عما قدمته خلال مشوارها الفني.

وأكدت الفنانة شهيرة إعجابها بعدد من نجمات الجيل الحالي، مشيدة بموهبتهن وقدرتهن على تقديم أعمال مميزة.

وقالت شهيرة: إن الفنانة منة شلبي تأتي في مقدمة النجمات اللاتي يلفتن انتباهها، مؤكدة أنها تحب أعمالها كثيراً، كما أشادت بكل من دينا الشربيني ومي عز الدين، معتبرة أنهن من أبرز نجمات الجيل الحالي.