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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك السابق: الفترة المقبلة ستكون الأصعب في مسيرة معتمد جمال التدريبية

معتمد جمال
معتمد جمال
علا محمد

أكد عادل دسوقي، لاعب نادي الزمالك السابق، أن معتمد جمال هو الخيار الأنسب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة الحالية، في ظل معرفته الكاملة بظروف النادي واللاعبين.

وقال عادل دسوقي، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد عبدالجليل، إن معتمد جمال يستحق الثقة التي حصل عليها، مؤكدًا أنه يمتلك المقومات الفنية والشخصية التي تؤهله لقيادة الزمالك وتحقيق نتائج إيجابية.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستكون الأصعب في مسيرة معتمد جمال التدريبية، نظرًا لحجم التحديات والضغوط التي ستواجه الفريق مع انطلاق الموسم الجديد، وارتفاع سقف الطموحات بعد التتويج بلقب الدوري.

وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أن الزمالك يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات، وهو ما سيساعد الفريق على تعويض عدم انطلاق المعسكر الإعدادي في وقت مبكر، بشرط الاستفادة القصوى من الفترة المتبقية قبل بداية الموسم.

واختتم عادل دسوقي تصريحاته بالتأكيد على أن تضافر جهود الجهاز الفني واللاعبين سيكون العامل الأهم لمواصلة النجاحات وتحقيق أهداف الزمالك خلال الموسم المقبل.

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