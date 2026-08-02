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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عاطف خارج حسابات الزمالك في الموسم الجديد.. لهذا السبب

محمد عاطف
محمد عاطف
رباب الهواري

تأكد بشكل نهائي أن محمد عاطف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لن يكون ضمن قائمة الفريق خلال الموسم الحالي، بعد ما استقر موقفه التعاقدي مع القلعة البيضاء، في ظل استمرار ارتباطه بعقد إعارة مع نادي طلائع الجيش.

ويأتي غياب محمد عاطف عن قائمة الزمالك بسبب أن عقد إعارته إلى طلائع الجيش يمتد لموسمين كاملين، وليس لموسم واحد كما تردد في بعض التقارير خلال الفترة الماضية. وبذلك يستمر اللاعب مع فريقه الحالي حتى نهاية الموسم المقبل، قبل العودة مجددًا إلى الزمالك وفقًا لبنود الاتفاق المبرم بين الناديين.

وبناءً على مدة الإعارة، لن يكون بإمكان الجهاز الفني للزمالك الاعتماد على خدمات محمد عاطف خلال الموسم الجاري، حيث يواصل اللاعب مشواره مع طلائع الجيش، سعيًا للحصول على فرصة أكبر للمشاركة واكتساب المزيد من الخبرات من خلال الظهور بصورة منتظمة في المباريات.

ويواصل مسؤولو الزمالك العمل على حسم ملف قائمة الفريق للموسم الجديد، سواء من خلال تدعيم بعض المراكز أو الاستقرار على أسماء اللاعبين الذين سيستمرون مع الفريق، إلى جانب متابعة اللاعبين المعارين لتقييم مستوياتهم قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبلهم عقب انتهاء فترات إعارتهم.

وبذلك تُغلق جميع التكهنات التي أثيرت حول إمكانية عودة محمد عاطف إلى صفوف الزمالك خلال الموسم الحالي، بعدما تأكد أن عقد إعارته يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، ليواصل اللاعب مشواره مع طلائع الجيش قبل تحديد موقفه النهائي عقب انتهاء الإعارة، سواء بالعودة إلى الزمالك أو اتخاذ قرار آخر يتناسب مع رؤية النادي والجهاز الفني في ذلك التوقيت.


 

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