إعلامي: «عموتة» يطلب من الأهلي تجميد صفقتي طارق علاء وأحمد هاني

كشف الإعلامي هاني حتحوت أن الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، طلب تجميد مفاوضات التعاقد مع الثنائي طارق علاء، الظهير الأيمن لفريق زد، وأحمد هاني، لاعب سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح “حتحوت” عبر برنامج مودرن سبورتس على قناة مودرن، أن “عموتة” يرى عدم وجود حاجة لتدعيم مركز الظهير الأيمن في الوقت الحالي، في ظل تواجد محمد هاني، وكريم فؤاد، وعمر كمال عبد الواحد، الذي تتجه النية للإبقاء عليه، إلى جانب إبراهيم الإسيوطي، المنتظر عودته للملاعب خلال شهر أكتوبر بعد التعافي من إصابة الرباط الصليبي.

وأضاف أن المدير الفني طلب تجميد أي تحركات للتعاقد مع ظهير أيمن جديد، سواء طارق علاء أو أحمد هاني، مع الاكتفاء بالعناصر الحالية، كما أوصى برحيل أحمد عيد لعدم الحاجة إلى خدماته في الموسم الجديد.