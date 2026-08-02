مفاوضات محمد صلاح وطرابزون سبور تقترب من الحسم | تفاصيل

تشهد مفاوضات انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف نادي طرابزون سبور تطورات متسارعة خلال الساعات الأخيرة، بعدما دخلت المحادثات بين الطرفين مرحلة متقدمة، في ظل استمرار العمل على إنهاء جميع التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق نهائي يفتح الطريق أمام إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأرسلت إدارة نادي طرابزون سبور مسودة العقد إلى وكيل أعمال محمد صلاح، من أجل مراجعة جميع البنود الخاصة بالاتفاق المقترح، مع استمرار التواصل بين الطرفين لإجراء بعض التعديلات التي تضمن تلبية مطالب اللاعب والنادي قبل الوصول إلى الصيغة النهائية للعقد.

وتؤكد المؤشرات أن المفاوضات تسير بصورة إيجابية، في ظل وجود رغبة مشتركة بين جميع الأطراف لإنهاء الاتفاق في أقرب وقت ممكن، بما يسمح بالإعلان الرسمي عن الصفقة فور الانتهاء من جميع الإجراءات.

ويعد بند الحصول على نسبة من مبيعات قمصان اللاعب أحد أبرز النقاط المطروحة على طاولة المفاوضات، حيث أبلغ وكيل أعمال محمد صلاح إدارة النادي التركي أن حصول اللاعب على نسبة تتراوح بين عشرين وخمسة وعشرين بالمائة من عائدات مبيعات القمصان سيكون مقبولًا بالنسبة له.

ويأتي هذا المقترح ضمن مجموعة من البنود المالية والتسويقية التي يناقشها الطرفان، بهدف الوصول إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع ويعكس القيمة الكبيرة التي يمثلها اللاعب داخل وخارج الملعب.

من جانبها، أبدت إدارة طرابزون سبور استعدادها للموافقة على هذا المقترح حال تقديمه بصيغته الرسمية، وهو ما يعكس تمسك النادي بإتمام الصفقة، وسعيه لتوفير جميع الضمانات التي تساعد على إقناع محمد صلاح بالانضمام إلى الفريق.

وفي حال استمرار المفاوضات بنفس الوتيرة الإيجابية، فإن الإعلان عن الاتفاق النهائي قد يصبح مسألة وقت، ليقترب أحد أبرز نجوم الكرة المصرية من خوض تجربة جديدة، وسط ترقب جماهيري واسع لمعرفة مصير الصفقة خلال الأيام المقبلة



