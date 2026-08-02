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هاني حتحوت: «المصري» يرفض عرض الأهلي لضم أفشة ومحمد شريف.. ويوافق على استعارة رضا سليم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني حتحوت: «المصري» يرفض عرض الأهلي لضم أفشة ومحمد شريف.. ويوافق على استعارة رضا سليم

هاني حتحوت
هاني حتحوت
علا محمد

كشف الإعلامي هاني حتحوت أن إدارة النادي المصري رفضت عرضًا من النادي الأهلي للتعاقد مع الثنائي محمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأوضح حتحوت عبر برنامج مودرن سبورتس على قناة مودرن، أن مسؤولي الأهلي عرضوا انتقال الثنائي إلى المصري مقابل مادي منخفض، إلا أن إدارة النادي البورسعيدي رفضت الصفقة، بسبب عدم الحاجة الفنية لخدمات اللاعبين، إلى جانب تقدمهما في السن، ورغبتهما في الحصول على راتب مالي كبير لا يتناسب مع سقف الرواتب داخل النادي.

وأضاف حتحوت أن إدارة المصري وافقت في المقابل على ضم المغربي رضا سليم من الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، بعد المفاوضات التي جرت بين الناديين خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن رضا سليم كان متحفظًا في البداية على فكرة الانتقال إلى المصري، قبل أن يوافق على إتمام الصفقة بعد تعهد مسؤولي النادي البورسعيدي بتوفير الراتب الذي طلبه، ليقترب من الانضمام إلى الفريق في الموسم الجديد.

الإعلامي هاني حتحوت هاني حتحوت أفشة محمد مجدي محمد شريف

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