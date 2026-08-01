عصام عبد الفتاح : كل الاحترام للأهلي.. ولا مجاملات تحكيمية

تحدث عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، عن حقيقة وجود أزمة مع النادي الأهلي، بعد تواجده في رئاسة لجنة الحكام سابقًا



وقال عبد الفتاح في تصريحات لملعب البلدوزر مع الإعلامي مجدي عبد الغني: كل التقدير للنادي الأهلي وكل أندية مصر واحنا هنكون على مسافة واحدة من الجميع



واضاف: سيكون في مفاجأة من الناحية الثقافية للحكام مش هتكون موجودة في العالم ، واحنا عايزين نفتح صفحة جديدة من أجل الكرة المصرية

مجاملات تحكيمية



وتابع: لن يكون هناك مجاملات للحكام واللي هيبذل مجهود هنساعده ينجح واللي مش يبذل مجهود هيكون في استبعاد اللي هيحكم دوري ممتاز لازم يكون جاهز

وواصل: كل لجنة فرعية هيكون فيها محاضر معتمد وهيكون في تمارين وهنسابق الزمن عشان احنا رجعنا لورا



واختتم: مفيش تدخلات نهائي في أمور الحكام واتمنى الناس تصبر علينا ويدونا ٣ شهور وبعد ال ٣ شهور الناس تتكلم وتحكم علينا