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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل طرحها.. جنات تروج لأغنيتها الجديدة «اللي فاتو»

جنات
جنات
تقى الجيزاوي

شوَّقت المطربة جنات، جمهورها، لأغنيتها الجديدة «اللي فاتو»؛ بعد طرح البرومو الرسمي لها، ومن المقرر أن تطرح الأغنية يوم الأربعاء 5 أغسطس، في تمام السادسة مساءً، عبر موقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

وكشف البرومو عن أجواء صيفية تناسب موسم الإجازات والبحر، حيث اختارت جنات طرح الأغنية بشكل «سنجل» مستقل خلال الصيف، في انتظار ألبومها الجديد.

وتتعاون جنات في الأغنية مع مصطفى شكري في الكلمات والألحان، وأحمد أمين في التوزيع الموسيقي، بينما تولى محمد جودة تنفيذ الميكس والماستر.

وتضمن البرومو مقطعًا من كلمات الأغنية جاء فيه: «مش أعز من اللي فاتو.. أو أعز من اللي ماتو»، وهو ما أثار تفاعل جمهورها وزاد من حماسهم لطرح الأغنية كاملة.

ألبومات جنات

يُذكر أن آخر ألبومات جنات كان «ألوم على مين»، الذي طرحته في صيف 2025، وضم 9 أغنيات، من بينها: «النص اللي يخص»، و«أشيك واحدة»، و«فات بكرة»، و«مبسوطين»، و«من الليلة»، و«ماليش شبه»، و«صبري طال»، و«كاش كاش». 

وتواصل جنات في الوقت نفسه العمل على ألبومها الغنائي الجديد، الذي تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على أغنياته والتعاونات المشاركة فيه. 

ألبومات جنات جنات أغاني جنات

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