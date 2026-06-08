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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جنات تشارك جمهورها استمتاعها بالعطلة الصيفية

جنات
جنات
ميرنا محمود

شاركا الفنانة جنات جمهورها  صورا من عطلتها الصيفية و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و خطفت جنات الأنظار بإطلالة جذابة لافتة علي البحر مرتدية فستان تايجر،ليكشف عن جمالها وأناقتها.

وعادت الفنانة جنات إلى الساحة الفنية بقوة، بعدما كشفت عن أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم يا عيني، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية الرقمية، عقب تعافيها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية وأثارت قلق جمهورها ومحبيها.

وشهدت الأغنية الجديدة تفاعلاً واسعاً منذ اللحظات الأولى لطرحها، حيث عبّر جمهور جنات عن سعادتهم الكبيرة بعودتها إلى نشاطها الفني، مؤكدين أن العمل يحمل بصمتها الغنائية المميزة التي اعتاد عليها جمهورها على مدار السنوات الماضية.

وتأتي الأغنية بطابع عاطفي درامي يمزج بين الإحساس القوي وكلمات التحدي بعد انتهاء علاقة عاطفية، إذ تقدم جنات من خلالها حالة من القوة والثقة بالنفس بعد تجربة حب فاشلة، وهو ما ظهر بوضوح في كلمات الأغنية التي لاقت إعجاب المتابعين، خاصة المقطع الذي تقول فيه: “يا عيني عبيط ميعرفش إن أنا نسيته”، والذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك في تنفيذ العمل عدد من صناع الموسيقى، حيث جاءت الأغنية بتوقيع الشاعر محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، فيما تولى محمد مجدي مهمة التوزيع والميكس والماستر، كما شارك مصطفى نصر بالعزف على الجيتار، وشاهي على آلة الكيبورد، بينما أشرف على تنفيذ العمل أحمد عاطف.

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