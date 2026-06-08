مهرجان أفلام السعودية يعلن عن لجنة تحكيمه الرسمية

أعلن مهرجان أفلام السعودية عن لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة المشاركة بدورته الثانية عشرة، برئاسة المخرج غاليرمو غاليو، وعضوية الفنان جهاد عبده والمخرج عبدالعزيز الشلاحي.



غاليرمو غاليو | رئيس لجنة التحكيم

مخرج وصانع أفلام إسباني من مدريد، حاز على جائزة غويا لأفضل فيلم وثائقي عن عمله الأول "Frágil Equilibrio". قدّم عدة أفلام قصيرة عُرضت في مهرجانات عالمية، من أبرزها "Aunque es de Noche" الذي عُرض في مهرجان كان ورُشح للسعفة الذهبية، وفاز بجائزة غويا لأفضل فيلم روائي قصير.

في عام 2025، عرض فيلمه الروائي الطويل "Ciudad sin Sueño" في مهرجان كان ضمن "أسبوع النقاد"، حيث فاز بجائزة أفضل سيناريو، وحقق حضورًا دوليًا واسعًا مع عدة جوائز وترشيحات.

إلى جانب مسيرته السينمائية، يعمل غاليرمو في التعليم والبرامج الفنية، ويقدّم ورشًا للشباب، مستكشفًا تقاطعات السينما مع الفن والمجتمع.



جهاد عبده | عضو لجنة تحكيم

ممثل سوري شارك في العديد من الأعمال المحلية والعالمية وقد حققت حضورًا في منصات دولية مرموقة، حاليا يشغل منصب المدير العام للمؤسسة العامة للسينما في سوريا، حيث يسعى إلى إعادة تفعيل دور السينما الوطنية، عبر دعم جيل جديد من صناع الأفلام، وتعزيز الإنتاج المحلي.



عبد العزيز الشلاحي | عضو لجنة تحكيم

مخرج ومنتج سينمائي سعودي وشريك مؤسس في استديو شاف للأفلام، يُعد من أبرز الأسماء في السينما السعودية. قدّم مجموعة من الاعمال التي حظيت بحضور لافت في المهرجانات المحلية والدولية، حيث أخرج عددًا من الأفلام البارزة التي حققت حضورًا في مهرجانات عالمية ونالت جوائز، من أبرزها: المسافة صفر، حد الطار، وهوبال الذي يُعد من أنجح أعماله، حيث حقق المرتبة الثالثة في شباك التذاكر السعودي لعام 2025.

