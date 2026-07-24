نيويورك تايمز: إيران ترفض اقتراح ترامب لوقف إطلاق النار

رفضت إيران أمس مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي عرضه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على طهران.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين وعراقيين، أن زيارة الزيدي لإيران جاءت عقب زيارته الأخيرة مع ترامب إلى البيت الأبيض مطلع هذا الشهر. ولم تُعلن تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار، لكن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أنه المقترح الوحيد المطروح، وأن حكومتهم غير مهتمة باتفاق مؤقت يُبقي مسألة السيطرة على مضيق هرمز "عالّقة".

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، تدمير صاروخ أمريكي من طراز "توماهوك" في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الحادث أو توقيته.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان التلفزيون الإيراني سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الاستراتيجية، الواقعة عند مدخل مضيق هرمز، وسط تصاعد التوتر العسكري في المنطقة.



وفي سياق متصل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه يدرس تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، مشيرًا إلى أن أي هجوم محتمل قد يكون أكبر من الضربات التي نُفذت خلال "عملية الغضب"، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لم يحسم قراره النهائي بعد.



