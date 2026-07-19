رصد حواسيب محمولة قوية تفوق "ماك بوك إير" في الأداء وبسعر أقل بعد زيادة آبل الأخيرة

كشفت تقارير تقنية متخصصة عن توفر مجموعة من الحواسيب المحمولة القوية التي تقدم أداءً متطوراً بأسعار منافسة تقل عن تكلفة جهاز "ماك بوك إير" (MacBook Air)، وذلك في أعقاب قرار شركة آبل (Apple) الأخير برفع الأسعار الرسمية لأجهزتها اللوحية والمكتبية في عدة أسواق عالمية.

بدائل برمجية وعتادية بأسعار منافسة في قطاع الحواسيب

وبحسب ما ذكره موقع "بي جي آر" (BGR) التقني، أدت التعديلات السعرية الأخيرة لمنتجات آبل إلى تحول أنظار المستهلكين نحو أسواق الحواسيب المحمولة العاملة بنظام التشغيل "ويندوز" (Windows)، بحثاً عن خيارات بديلة تقدم توازناً أفضل بين القيمة السعرية والمواصفات العتادية المدمجة. وذكر الموقع في تقريره أن الطرازات المنافسة باتت توفر معالجات فائقة السرعة وبطاقات رسوميات متطورة بتكلفة إجمالية منخفضة.

وأوضح التقرير الفني أن الشركات المصنعة للحواسيب المحمولة مثل "ديل" (Dell)، و"لينوفو" (Lenovo)، و"إتش بي" (HP) نجحت في سد الفجوة التقنية من خلال طرح أجهزة تدعم شاشات ذات معدلات تحديث عالية وسعات تخزينية ضخمة تبدأ من 512 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت من فئة الـ SSD السريعة، وهي سعات تتطلب دفع مبالغ إضافية طائلة للحصول عليها في حواسيب "ماك بوك إير" الحالية.

مقارنة الأداء الفعلي والمعالجة العصبية بين الأجهزة

وأشارت وثائق الأداء المرصودة إلى أن المعالجات الحديثة المدمجة في الحواسيب البديلة، وخاصة رقاقات Intel Core Ultra ومعالجات AMD Ryzen المحدثة، توفر وحدات معالجة عصبية مستقلة (NPU) مهيأة لإدارة عمليات الحوسبة والذكاء الاصطناعي التوليدي محلياً ب كفاءة تشغيلية كاملة، مما يمنحها تفوقاً عملياً في برمجيات الهندسة والتصميم وتعديل مقاطع الفيديو الثقيلة.

وتتميز هذه الأجهزة المنافسة أيضاً بمرونة عتادية تتفوق برمجياً على قيود آبل؛ حيث تتيح أغلب هذه الحواسيب للمستخدمين إمكانية ترقية ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) أو زيادة مساحة التخزين يدوياً في وقت لاحق بأسعار زهيدة، على عكس بنية أجهزة ماك بوك الملحومة بالكامل والتي تحظر أي تعديل عتادي على الجهاز بعد الشراء من منافذ التجزئة.

تأثير الزيادة السعرية لشركة آبل على حركة المبيعات

ونوه الموقع بأن قرار آبل برفع الأسعار لم يقتصر على الاشتراكات الرقمية بل امتد ليشمل الأجهزة الفيزيائية في بعض المناطق التنظيمية نتيجة لتقلبات أسعار الصرف والتضخم، وهو ما جعل جهاز MacBook Air -الذي كان يصنف تاريخياً كخيار اقتصادي للطلاب والموظفين- يدخل فئة سعرية أعلى تجعل من الصعب تبرير شرائه عند مقارنته بالمواصفات المتاحة لدى المنافسين.

ولم يصدر عن الشركاء التجاريين لشركة آبل أي تعليقات رسمية بشأن التغيرات المحتملة في حصص المبيعات السوقية للحواسيب المحمولة، وتواصل منافذ البيع المعتمدة طرح طرازات ماك بوك بالتعريفة المحدثة، وسط توقعات صناعية واسعة بأن تشهد الأشهر المقبلة نمواً في مبيعات حواسيب ويندوز المتطورة التي تقدم للمستهلكين الأداء المهني المطلوب دون تجاوز الميزانيات المالية المحددة.