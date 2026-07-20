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بعد تحرك النواب.. كيف واجه القانون جرائم إنشاء الحسابات الوهمية؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد تحرك النواب.. كيف واجه القانون جرائم إنشاء الحسابات الوهمية؟

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

يلجأ العديد من الأشخاص منعدمو الضمير الى ارتكاب جرائم انتحال الهوية وإنشاء الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي،وما يرتبط بها من وقائع ابتزاز وتشهير ونشر أخبار كاذبة.

في هذا الصدد، طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل  لجنة الاقتراحات بمجلس النواب،بسن قانون جديد ينص على إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة للجرائم الرقمية وسرعة الفصل فيها .


كما طالب زين الدين، فى تصريحات له بتجريم إنشاء الحسابات الوهمية التى تستخدم فى التشهير أو النصب أو تهديد الأمن والسلم الاجتماعي .

عقوبة انشاء حسابات وهمية عبر مواقع التواصل


ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة انشاء حسابات وهمية لتضليل المواطنين في القانون .



نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات رادعة تستهدف التصدي لاستخدام الحسابات الوهمية في ارتكاب الجرائم الإلكترونية، بما يعزز حماية المواطنين ويحافظ على أمن المجتمع الرقمي.

و نصت المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، على معاقبة كل من ينشئ حسابًا أو موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا وينسبه زورًا إلى شخص آخر.

وتشمل العقوبات:

الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر
غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه
أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين
تشديد العقوبة عند الإضرار بالغير

و في حال استخدام الحساب المزيف للإساءة إلى الشخص المنتحل اسمه أو الإضرار به، يتم تغليظ العقوبة لتصل إلى:

- الحبس لمدة لا تقل عن سنة

- غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه
أو إحدى هاتين العقوبتين

جرائم انتحال الهوية الحسابات الوهمية ابتزاز جرائم الانترنت

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