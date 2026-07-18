نائبة تطالب بتشريع لمواجهة الحسابات الوهمية والصفحات المزيفة على منصات التواصل الاجتماعي

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن سوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي أصبح يمثل تحديًا حقيقيًا أمام استقرار المجتمع، خاصة مع انتشار ظاهرة تداول الشائعات والأخبار غير الدقيقة التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

مواجهة الشائعات

وقالت الصبان، في بيان لها، إن السوشيال ميديا أصبحت سلاحًا ذا حدين، فهي من ناحية وسيلة مهمة للتواصل وتبادل المعلومات، ومن ناحية أخرى قد تتحول إلى أداة لنشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة إذا تم استخدامها بشكل غير مسؤول، مشددة على ضرورة تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه المنصات.

وأوضحت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مواجهة الشائعات لا تعتمد فقط على سرعة الرد وتوضيح الحقائق، ولكن تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر ثقافة التحقق من المعلومات قبل تداولها، إلى جانب وضع أطر تشريعية واضحة تنظم استخدام المنصات الرقمية بما يحقق التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على الأمن المجتمعي.

مواجهة الحسابات الوهمية

وشددت النائبة البرلمانية على أهمية أن تتضمن التشريعات المرتقبة آليات لمواجهة الحسابات الوهمية والصفحات التي تتعمد نشر الأخبار الكاذبة أو التحريض وإثارة الفتن، مع الحفاظ الكامل على الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.



وأضافت أن بناء مجتمع رقمي واعٍ أصبح ضرورة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، وأن التعاون بين الدولة والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني يمثل الركيزة الأساسية للحد من مخاطر الشائعات وحماية المجتمع من تأثيراتها السلبية.