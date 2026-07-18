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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن

أمين عام "التعاون الخليجي
أمين عام "التعاون الخليجي
أ ش أ

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي ، بأشد العبارات ، الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت البحرين والكويت والأردن، واستهدافها للبنى التحتية والمنشآت المدنية، والذي أسفر عن إصابة عدد من العاملين المدنيين في الكويت.

وأكد البديوي - في بيان عبر الموقع الرسمي للمجلس - أن ما أقدمت عليه إيران يعد تصعيدًا بالغ الخطورة، ويشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وجرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية، لما انطوى عليه من استهداف للبنى التحتية والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وإمعان في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد البديوي على أن مجلس التعاون يقف صفًا واحدًا مع البحرين والكويت والأردن، ويؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، معربا عن تمنياته للمصابين في دولة الكويت بالشفاء العاجل.

مجلس التعاون الخليج أدان الهجمات الإيرانية

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