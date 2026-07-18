سوريا : قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي

توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في منطقة تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قوة مؤلفة من خمس آليات عسكرية توغلت من تل الأحمر الغربي باتجاه قمة تل الأحمر الشرقي.

وفي ريف درعا الغربي، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي طريق "عابدين – معرية" بقنابل صوتية ألقتها طائرات مسيّرة، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 من ‏خلال ‌‏توغلاتها في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال ‏المداهمات ‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏‌‏الأراضي ‏وإطلاق القذائف‎.‎

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من ‏أراضيها، مؤكدةً ‌‏أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ‏ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر ‌‏قانوني وفقًا للقانون الدولي، ‏كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‌‏بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب ‏السوري.