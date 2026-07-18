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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البيض والدواجن .. نقيب الفلاحين يزف أخبارا سارة للمواطنين

البيض والدواجن
البيض والدواجن
اخبار توك شو

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الدولة حققت اكتفاءً ذاتيًا من البيض، ومن الدواجن بنسبة تتجاوز 98%، كما تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من بعض المحاصيل، مثل الأرز.

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن معدلات الإنتاج شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة، وأن العام الحالي شهد زراعة مساحات كبيرة من القمح.

ولفت إلى أن المساحات المنزرعة بالقمح بلغت 3.7 مليون فدان، وأن الإنتاج المحلي يغطي نحو 55% من الاحتياجات، مؤكدًا أن الحكومة توفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وهو ما يعكس تحقيق قدر جيد من الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الدولة تعمل بكامل أجهزتها على تحسين مستوى معيشة الفلاح، مؤكدًا أنه لولا الجهود التي بذلتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، لوصلت أسعار السلع إلى مستويات لا يتخيلها أحد.

البيض الدواجن نقيب الفلاحين البيض والدواجن القمح

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