مصطفى بكري يهاجم استضافة صحفي إسرائيلي على القاهرة والناس : ما حدث خيانة للحقيقة والتاريخ

شنّ الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري هجومًا حادًا على خلفية استضافة قناة القاهرة والناس لصحفي إسرائيلي، معبرًا عن رفضه الشديد لما حدث، وذلك عبر تدوينة نشرها على حسابه بمنصة «إكس».

مصطفي بكري

وقال بكري في تدوينته: «عندما يصمت المذيع ولا ينطق فاعلم أنه شريك في الجريمة.. هذا أمر تعدى التطبيع إلى خيانة الحقيقة والتاريخ والوطنية.. ولا بد من محاسبة المسئولين عن هذه الجريمة».

وأثارت تدوينة مصطفى بكري تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لموقفه الرافض للاستضافة، وآخرين اعتبروا أن استضافة الضيوف تدخل في إطار العمل الإعلامي وإدارة الحوار.