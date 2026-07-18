جولة مسئولين بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطوبس

في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أجرى المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان والمرافق، جولة ميدانية بمحافظة كفر الشيخ، رافقه خلالها المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس طارق الرفاعى معاون وزيرة الإسكان.

جولة المحافظ

وكان في استقبال الوفد اللواء المهندس شريف سالم البيلي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، واستهل الوفد جولته بتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بزغلول، الجاري تنفيذه بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بطاقة تصميمية تبلغ 15 ألف متر مكعب يوميًا، حيث تابع معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، واطلع على مراحل العمل المختلفة، مع التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.

كما شملت الجولة تفقد محطة مياه مطوبس الشمالية، إحدى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 30 ألف متر مكعب فى اليوم، وتخدم نحو 65 ألف نسمة، حيث اطلع الوفد على منظومة التشغيل والتجهيزات الفنية بالمحطة، بما يضمن إنتاج مياه شرب مطابقة لمعايير الجودة.

كما تفقد الوفد محطة معالجة الصرف الصحي بالقمسيون التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بطاقة تصميمية تبلغ 15 ألف متر مكعب يوميًا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع ودوره في دعم خدمات الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمة بالمناطق المستهدفة.

واختتمت الجولة بزيارة محطة مياه مطوبس الرئيسية، التي تبلغ طاقتها التصميمية 86 ألف متر مكعب يوم، وتخدم نحو 160 ألف نسمة، حيث اطمأن الوفد على كفاءة التشغيل، ومنظومة مراقبة جودة المياه، واستدامة تقديم الخدمة للمواطنين.

وأكد المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان والمرافق، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمتابعة الميدانية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية ومعدلات التنفيذ المستهدفة، مشددًا على ضرورة الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق الاستفادة القصوى منها، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن دخول المشروعات الجديدة الخدمة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي ورفع جودة الخدمات، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة تتابع جاهزية المحطات ومنظومات التشغيل، بما يضمن تقديم خدمات مستدامة وآمنة للمواطنين، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وأكد اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ مشروعاتها وفق أعلى المواصفات الفنية، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز وجودة التنفيذ، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي ختام الجولة، أكد اللواء المهندس شريف سالم البيلي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، أن الشركة تواصل تنفيذ خططها لدعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق مستهدفات الدولة في تطوير قطاع المرافق.