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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب: من المسؤول عن 40 مليون طفل في مصر؟

عمرو أديب
عمرو أديب
رحمة سمير

طرح الإعلامي عمرو أديب تساؤلًا حول الجهة المسؤولة عن رعاية الأطفال في مصر، مؤكدًا أن العالم يتجه إلى اتخاذ إجراءات لحماية الأطفال، بينما لا تزال هناك تحديات تتعلق بحقوق الطفل ورعايته داخل مصر.


قال الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، إن العالم يولي اهتمامًا متزايدًا بحماية الأطفال، متسائلًا: "مين المسؤول عن الأطفال في مصر؟"، في إشارة إلى ضرورة وجود جهة تتولى مسؤولية متابعة أوضاع نحو 40 مليون طفل.

وأضاف أديب أن العديد من الدول اتخذت قرارات لحماية الأطفال، مثل منع من هم دون 16 عامًا من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب فرض قيود على بيع بعض مشروبات الطاقة للأطفال، متسائلًا عن الإجراءات المماثلة في مصر.

وأشار إلى أن قضايا مثل عمالة الأطفال، وأطفال الشوارع، وسوء التغذية، والثقافة والتنشئة، ما زالت تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مؤكدًا أن الطفل هو طبيب ومهندس ولاعب المستقبل، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من رعايته.

واختتم حديثه قائلًا: "كل وزارة هتقول دي مسؤولية الوزارة التانية، لكن مين أبو الأطفال في مصر؟ مين المسؤول عن صحتهم وتعليمهم وثقافتهم ومستقبلهم؟"

https://web.facebook.com/reel/2056386984957671

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