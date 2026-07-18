قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد مراد: منتخب مصر قدم ما عجزت عنه إنجلترا أمام الأرجنتين
الأزمة انتهت .. صور جديدة تجمع مصطفى زيكو بوالدته وزوجته بالساحل
هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟
في ذكراه.. قصة وفاة حمدي السخاوي بعد أداء صلاة العصر
أخبار السيارات| أرخص 5 عربيات في مصر.. نافيجيتور 2026 قصر لينكون المتحرك
أخبار التوك شو | عمرو أديب يطالب بشاطئ عام في الساحل الشمالي.. حسام موافي: العلاج يحدد حسب سبب اضطراب كهرباء القلب
إنطلاق امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل بالمدارس اليوم
صرف 3000 جنيه الآن بالبطاقة بتوجيهات الرئيس السيسي.. كيف تسجل في منحة العمالة غير المنتظمة؟
أميرة فتحي لـ صدى البلد: كنت خايفة جدًا وقت تسجيل عقبال كل البنات .. وأحضّر لمفاجأة جديدة | فيديو
كيف اجعل الميت يرتاح في قبره؟.. 5 أعمال تؤنسه وتوسع مدخله
للمرة الثالثة .. الجيش الكويتي يعلن تصديه لعدوان إيراني خلال ساعات
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العُماني تطورات الأوضاع الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | عمرو أديب يطالب بشاطئ عام في الساحل الشمالي.. حسام موافي: العلاج يحدد حسب سبب اضطراب كهرباء القلب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

سامح فايز: هجمات 2015 دفعت أوروبا لإعادة تقييم علاقتها بجماعة الإخوان

أكد الكاتب الصحفي سامح فايز أن موقف عدد من الدول الأوروبية تجاه جماعة الإخوان شهد تحولًا ملحوظًا بعد عام 2015، في أعقاب سلسلة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت عدة دول أوروبية.

جمال شقرة: مصر تستطيع قيادة المشروع العربي الحضاري لتنقذ المنطقة

قال جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث، إن قوة مصر وقدرتها على طرح مشروع حضاري عربي هو ما سينجي المنطقة من الحروب، مشددا على أن مصر نقطة ارتكاز في الوطن العربي.

فاتورة حرب إيران.. هل تراجع الدعم الأمريكي لإسرائيل؟| ميسرة بكور يجيب

قال ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إن هناك تراجعا في الدعم الأمريكي لإسرائيل لكنه تراجع سياسي، مشيرا إلى تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، وكيف انتقد إسرائيل، وقال إنها تدفع الأموال من أجل الاستمرار في الحرب.

كي البؤر الكهربائية أم الأدوية؟ حسام موافي: العلاج يحدد حسب سبب اضطراب كهرباء القلب

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن علاج اضطرابات كهرباء القلب يعتمد على تشخيص السبب الحقيقي للحالة، مشيرًا إلى أن التطور الطبي أسهم في توفير وسائل فعالة للتعامل مع هذه الاضطرابات، وفي مقدمتها تقنية كي البؤر الكهربائية التي حققت نتائج ناجحة في العديد من الحالات.

يوسف بطرس غالي يكشف كواليس" خناقاته " الشهيرة تحت قبة البرلمان

استذكر الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، "خناقاته" الشهيرة تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أنها كانت تحدث فقط عندما يكون النقد غير موضوعي للحكومه.

مصطفى بكري يحذر من تداعيات استهداف هرمز وباب المندب على الاقتصاد العالمي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن استمرار التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط يهدد الاقتصاد العالمي، محذرًا من أن استهداف الممرات البحرية ومنشآت الطاقة ستكون له انعكاسات مباشرة على حركة التجارة الدولية وأسعار الطاقة.

خبير: الرئيس السيسي لعب دورا بطوليا في ظل الظروف التي تحيط بالمنطقة

قال جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث، إن دور الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية كان دورا بطوليا خاصة في ظل الظروف التي تحيط بالمنطقة.

عمرو أديب يطالب بشاطئ عام في الساحل الشمالي

طالب الإعلامي عمرو أديب، بعمل شاطئ عام في منطقة الساحل الشمالي، مشيرا إلى أن يجب أن يكون هناك شاطئ عام في هذه المنطقة السياحية.

مصطفى بكري: رشق القطارات بالحجارة جريمة تهدد حياة المواطنين

كشف الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل الاعتداءات على القطارات وتحركات وزارة النقل، قائلا: رشق القطارات بالحجارة انتشر مؤخرا وبصورة متكررة، بالرغم من حملات التوعية التي تقوم بها وزارة النقل.

مصطفى بكري يكشف تفاصيل افتتاح أول مستشفى افتراضي في مصر

علق الإعلامي مصطفى بكري على افتتاح أول مستشفى افتراضي في مصر، قائلا: إن الدولة لديها توجهه لتعزيز كفاءة الخدمات الطبية، من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية.

مصطفى بكري عمرو أديب الساحل الشمالي الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

السعودية

السعودية.. صفارات إنذار في الخرج وينبع عقب رصد صواريخ قادمة من إيران

الزمالك

الزمالك لن يشارك في دوري أبطال أفريقيا في حالة واحدة.. ما هي؟

الحكومة

تأمينات ومعاشات للديلفري والعمالة غير المنتظمة بتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تزف بشرى للملايين

مصروفات الجامعات الأهلية

مصروفات الجامعات الأهلية 2026-2027.. القائمة الكاملة للرسوم والكليات المتاحة للطلاب

الأهلي

لاعب الأهلي يرغب في الخروج إعارة لمدة موسم

زيكو

عرض إماراتي لـ زيكو.. وبيراميدز يبلغه بالموقف النهائي

رتبات شهر يوليو 2026

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026.. تفاصيل الزيادة الجديدة وجدول الحد الأدنى للأجور

ترشيحاتنا

أريانا غراندي و ريكي ألفاريز

بعد سنوات من الانفصال.. أريانا غراندي تعيد إحياء قصة حبها مع ريكي ألفاريز

أحمد السبكي

أحمد السبكي: بدء تصوير نيللي وشريهان 2 في سبتمبر.. وأجهز فيلم ملك الغابة

كواليس ألبوم تامر حسني

تامر حسني يكشف تفاصيل تعاونه مع عمرو مصطفى في ألبوم مش هتكرر

بالصور

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته
4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته
4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟
هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟
هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

أخطر خرافة.. هل يوجد نبات يطرد الثعابين؟ صياد يوضح الحقيقة..فيديو

أخطر خرافة عن الثعابين
أخطر خرافة عن الثعابين
أخطر خرافة عن الثعابين

هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟.. الطريقة الصحيحة للحفاظ على الطعم والقوام

هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟
هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟
هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟

فيديو

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد