أخبار التوك شو | عمرو أديب يطالب بشاطئ عام في الساحل الشمالي.. حسام موافي: العلاج يحدد حسب سبب اضطراب كهرباء القلب

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

سامح فايز: هجمات 2015 دفعت أوروبا لإعادة تقييم علاقتها بجماعة الإخوان

أكد الكاتب الصحفي سامح فايز أن موقف عدد من الدول الأوروبية تجاه جماعة الإخوان شهد تحولًا ملحوظًا بعد عام 2015، في أعقاب سلسلة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت عدة دول أوروبية.

جمال شقرة: مصر تستطيع قيادة المشروع العربي الحضاري لتنقذ المنطقة

قال جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث، إن قوة مصر وقدرتها على طرح مشروع حضاري عربي هو ما سينجي المنطقة من الحروب، مشددا على أن مصر نقطة ارتكاز في الوطن العربي.

فاتورة حرب إيران.. هل تراجع الدعم الأمريكي لإسرائيل؟| ميسرة بكور يجيب

قال ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إن هناك تراجعا في الدعم الأمريكي لإسرائيل لكنه تراجع سياسي، مشيرا إلى تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، وكيف انتقد إسرائيل، وقال إنها تدفع الأموال من أجل الاستمرار في الحرب.

كي البؤر الكهربائية أم الأدوية؟ حسام موافي: العلاج يحدد حسب سبب اضطراب كهرباء القلب

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن علاج اضطرابات كهرباء القلب يعتمد على تشخيص السبب الحقيقي للحالة، مشيرًا إلى أن التطور الطبي أسهم في توفير وسائل فعالة للتعامل مع هذه الاضطرابات، وفي مقدمتها تقنية كي البؤر الكهربائية التي حققت نتائج ناجحة في العديد من الحالات.

يوسف بطرس غالي يكشف كواليس" خناقاته " الشهيرة تحت قبة البرلمان

استذكر الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، "خناقاته" الشهيرة تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أنها كانت تحدث فقط عندما يكون النقد غير موضوعي للحكومه.

مصطفى بكري يحذر من تداعيات استهداف هرمز وباب المندب على الاقتصاد العالمي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن استمرار التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط يهدد الاقتصاد العالمي، محذرًا من أن استهداف الممرات البحرية ومنشآت الطاقة ستكون له انعكاسات مباشرة على حركة التجارة الدولية وأسعار الطاقة.

خبير: الرئيس السيسي لعب دورا بطوليا في ظل الظروف التي تحيط بالمنطقة

قال جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث، إن دور الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية كان دورا بطوليا خاصة في ظل الظروف التي تحيط بالمنطقة.

عمرو أديب يطالب بشاطئ عام في الساحل الشمالي

طالب الإعلامي عمرو أديب، بعمل شاطئ عام في منطقة الساحل الشمالي، مشيرا إلى أن يجب أن يكون هناك شاطئ عام في هذه المنطقة السياحية.

مصطفى بكري: رشق القطارات بالحجارة جريمة تهدد حياة المواطنين

كشف الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل الاعتداءات على القطارات وتحركات وزارة النقل، قائلا: رشق القطارات بالحجارة انتشر مؤخرا وبصورة متكررة، بالرغم من حملات التوعية التي تقوم بها وزارة النقل.

مصطفى بكري يكشف تفاصيل افتتاح أول مستشفى افتراضي في مصر

علق الإعلامي مصطفى بكري على افتتاح أول مستشفى افتراضي في مصر، قائلا: إن الدولة لديها توجهه لتعزيز كفاءة الخدمات الطبية، من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية.