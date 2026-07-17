كي البؤر الكهربائية أم الأدوية؟ حسام موافي: العلاج يحدد حسب سبب اضطراب كهرباء القلب

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن علاج اضطرابات كهرباء القلب يعتمد على تشخيص السبب الحقيقي للحالة، مشيرًا إلى أن التطور الطبي أسهم في توفير وسائل فعالة للتعامل مع هذه الاضطرابات، وفي مقدمتها تقنية كي البؤر الكهربائية التي حققت نتائج ناجحة في العديد من الحالات.

وأوضح حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المعدل الطبيعي لضربات القلب يتراوح بين 60 و90 نبضة في الدقيقة، لافتًا إلى أن الزيادة أو النقصان البسيط قد يكونان طبيعيين، بينما تكمن المشكلة في ظهور بؤرة كهربائية غير طبيعية تنافس البؤرة الأساسية المسؤولة عن تنظيم ضربات القلب.

وأضاف أن القلب يستجيب دائمًا للبؤرة الأسرع، فإذا ظهرت بؤرة كهربائية تُصدر نحو 300 نبضة في الدقيقة، فإنها تفرض سيطرتها على إيقاع القلب، ما يؤدي إلى تسارع شديد في ضرباته ويستدعي البحث عن السبب وعلاجه.

وأشار إلى أن علاج هذه الحالات يتم من خلال القسطرة وكي البؤرة الكهربائية المسببة للخلل، موضحًا أن الطبيب يحدد مكانها داخل القلب ثم يقوم بكيها للقضاء عليها، وهي عملية دقيقة قد تستغرق عدة ساعات بحسب سهولة الوصول إلى موضع البؤرة.

وأكد أن كي البؤر الكهربائية يُعد من التخصصات الدقيقة في مجال كهرباء القلب، ولا يجريه سوى أطباء متخصصون، لافتًا إلى أن نسبة نجاحه تصل إلى نحو 70%، بينما قد تحتاج بعض الحالات إلى إعادة التقييم أو تكرار العلاج.