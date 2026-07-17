حسام موافي يدافع عن طموح طالب بالثانوية الصناعية: السعي للهندسة حق مشروع

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الطموح قيمة إنسانية تستحق الدعم والتشجيع، رافضًا محاولات إحباط الشباب الساعين إلى تحقيق أهدافهم، وذلك تعليقًا على رسالة طالب بالمرحلة الثانوية الصناعية يطمح للالتحاق بكلية الهندسة رغم الانتقادات التي يتعرض لها.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تلقى رسالة من طالب يدرس بالمدرسة الصناعية نظام الخمس سنوات، يسعى للحصول على مجموع يؤهله للالتحاق بكلية الهندسة، إلا أنه يواجه ضغوطًا وتعليقات سلبية من زملائه والمحيطين به، الأمر الذي انعكس على حالته النفسية.

وأشار إلى أن رغبة الطالب في استكمال تعليمه تمثل طموحًا مشروعًا يجب احترامه، متسائلًا عن سبب محاربة البعض لمن يسعى إلى تحسين مستقبله والحصول على مؤهل أعلى، مؤكدًا أن الوقوف في وجه أصحاب الأحلام لا يخدم المجتمع ولا يشجع على التميز.

وأضاف أن الإنسان لا ينبغي أن يكتفي بما وصل إليه، بل عليه أن يواصل التعلم وتطوير قدراته لتحقيق النجاح في المجال الذي يختاره.