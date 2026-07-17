حسام موافي : الإسلام يدعو إلى الطموح .. وإحباط الشباب أمر مرفوض

شدد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على أن الدين الإسلامي يحث على الطموح والاجتهاد، مؤكدًا أن الرضا بما قسمه الله لا يتعارض مع السعي إلى تحقيق النجاح والتقدم في الحياة.

وأوضح، خلال برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت نموذجًا واضحًا للسعي والطموح من أجل نشر الدعوة، وهو ما يؤكد أن الإسلام يشجع الإنسان على بذل الجهد لتحقيق أهدافه.

وأضاف أن رحلة التعلم لا تنتهي بالحصول على شهادة جامعية، وإنما تستمر من خلال الدراسات العليا والتخصصات المختلفة، مشيرًا إلى أن الطموح هو المحرك الأساسي للتقدم العلمي والمهني، وأن الطبيب، على سبيل المثال، لا يكتفي بدرجة البكالوريوس، بل يسعى دائمًا إلى التخصص والتميز.

ووجه رسالة إلى كل من يحاول إحباط الشباب، مطالبًا بضرورة دعم أصحاب الأحلام وعدم التقليل من طموحاتهم، مؤكدًا أن إضعاف عزيمة الآخرين أو الوقوف عائقًا أمام تحقيق أهدافهم أمر مرفوض، داعيًا إلى تشجيع كل من يسعى إلى مستقبل أفضل.